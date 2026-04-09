Sınav sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak ve geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

"Ülkemizin uluslararası düzeydeki etkinliğine büyük katkı sağlayacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TR-YÖS uygulamasının ÖSYM'nin dünyanın dört bir yanına yayılan sınav tecrübesini ve etkinliğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemizde eğitim görmek isteyen öğrenciler için adil, şeffaf ve ölçülebilir bir sistem sunuyoruz. Bu kapsamda 9 bin 513 aday, TR-YÖS'e başvurdu. Yaptığımız işbirlikleri ile yurt dışı sınav merkezlerinde teknik altyapımız her yıl gelişiyor. Ülkemizin uluslararası düzeydeki etkinliğine büyük katkı sağlayacak olan TR-YÖS uygulamasını çok kıymetli görüyoruz. TR-YÖS için yurt içi ve yurt dışında görev yapacak personelimize gerekli eğitimler verildi. Toplam 2 bin 74 kişi sınavda görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerimize kolaylıklar dilerim.