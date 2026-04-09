YÖS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafında gerçekleştirilen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) 12 Nisan Pazar günü yapılacak. Türkiye'de 15 ilde ve yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde adaylar sınava katılacak.

YÖS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  • ÖSYM tarafından Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) 12 Nisan Pazar günü Türkiye'de 15 ilde ve yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde yapılacak.
  • Sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak ve 9 bin 513 aday başvuruda bulundu.
  • Adaylara Sayısal Yetenek Testi ve Temel Matematik Testi'nden oluşan toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.
  • Sınav sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak ve geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.
  • Sınavda toplam 2 bin 74 personel görev yapacak ve 60 bina ile 447 salon kullanılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/1) 12 Nisan Pazar günü yapılacağı bildirildi.

ÖSYM tarafından Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) 12 Nisan Pazar günü Türkiye'de 15 ilde ve yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde yapılacak.

Türkiye'de 15 ilde yurt dışında 26 ülkede sınav yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS, 12 Nisan Pazar günü Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanılacak. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak.

Sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak ve 9 bin 513 aday başvuruda bulundu.

Soru kitapçığı nasıl olacak?

Soru kitapçığında sorular Türkçe olacak, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde sorunun çevirisi yer alacak. TR-YÖS, Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Adaylara Sayısal Yetenek Testi ve Temel Matematik Testi'nden oluşan toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. Sonuçlar, 7 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

Sınav sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak ve geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

"Ülkemizin uluslararası düzeydeki etkinliğine büyük katkı sağlayacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TR-YÖS uygulamasının ÖSYM'nin dünyanın dört bir yanına yayılan sınav tecrübesini ve etkinliğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemizde eğitim görmek isteyen öğrenciler için adil, şeffaf ve ölçülebilir bir sistem sunuyoruz. Bu kapsamda 9 bin 513 aday, TR-YÖS'e başvurdu. Yaptığımız işbirlikleri ile yurt dışı sınav merkezlerinde teknik altyapımız her yıl gelişiyor. Ülkemizin uluslararası düzeydeki etkinliğine büyük katkı sağlayacak olan TR-YÖS uygulamasını çok kıymetli görüyoruz. TR-YÖS için yurt içi ve yurt dışında görev yapacak personelimize gerekli eğitimler verildi. Toplam 2 bin 74 kişi sınavda görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerimize kolaylıklar dilerim.

