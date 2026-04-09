Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Sınava başvuru yapan adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.
ADAYLAR BELGELERİNE NEREDEN ULAŞACAK?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni 9 Nisan 2026 saat 11.00 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edebilecek. Belgeye erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV GÜNÜ KRİTİK UYARI
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, sınav günü için önemli bir hatırlatma da yer aldı. Buna göre, 19 Nisan'da yapılacak EKPSS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav saatinden önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
KURALLAR AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS öncesinde adayların sınav sürecinde dikkat etmesi gereken kuralları ayrıntılı şekilde duyurdu. Özellikle Sınava Giriş Belgesi ve kimlik zorunluluğuna ilişkin hatırlatmalar öne çıktı.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ OLMADAN SINAV YOK
Adayların sınava katılabilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ni yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının yer alması şart. Fotoğrafı görünmeyen ya da eksik olan belgeler geçersiz sayılacak.
Belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı kabul edilirken, üzerinde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı ya da işaret bulunmaması gerekiyor. ÖSYM, adaylara ayrıca fiziksel belge gönderimi yapılmayacağını da hatırlattı.
SINAV ÖNCESİ HAZIRLIK ÖNERİSİ
Adayların sınava girecekleri binayı önceden görmeleri önerilirken, sınav günü en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı. Bina girişlerinde yoğunluk yaşanmaması adına çanta ve benzeri eşyaların getirilmemesi istendi.
Ayrıca adayların metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafet tercih etmeleri gerektiği de duyuruda yer aldı.
SINAV SALONUNA NELER GETİRİLEBİLİR?
Sınavda kullanılacak temel araç gereçler ÖSYM tarafından temin edilecek. Bu nedenle adayların yanlarında kalem, silgi ya da kalemtıraş getirmesine gerek bulunmuyor.
Sınav salonuna yalnızca şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine izin veriliyor. Bunun dışında herhangi bir yiyecek, içecek ya da eşya sınav binasına kabul edilmeyecek.
GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ ŞARTI
Adayların sınava girişte, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ibraz etmeleri zorunlu olacak. Geçerli kimlik belgeleri şu şekilde sıralandı:
📌Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı
📌Süresi geçerli pasaport
📌KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı
📌Pembe/Mavi Kart sahiplerine ait belgeler
Bunların dışında kalan sürücü belgesi kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak.
EKPSS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI
2026-EKPSS sonuçlarının ise 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını yine ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.
EKPSS NEDİR?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla uygulanan merkezi bir sınav sistemi olarak öne çıkıyor. Sınav; başvuru, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşuyor. Süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülüyor.