Belgeye erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli oluyor.

SINAV ÖNCESİ HAZIRLIK ÖNERİSİ

Adayların sınava girecekleri binayı önceden görmeleri önerilirken, sınav günü en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı. Bina girişlerinde yoğunluk yaşanmaması adına çanta ve benzeri eşyaların getirilmemesi istendi.

Ayrıca adayların metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafet tercih etmeleri gerektiği de duyuruda yer aldı.

SINAV SALONUNA NELER GETİRİLEBİLİR?

Sınavda kullanılacak temel araç gereçler ÖSYM tarafından temin edilecek. Bu nedenle adayların yanlarında kalem, silgi ya da kalemtıraş getirmesine gerek bulunmuyor.

Sınav salonuna yalnızca şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine izin veriliyor. Bunun dışında herhangi bir yiyecek, içecek ya da eşya sınav binasına kabul edilmeyecek.

GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ ŞARTI

Adayların sınava girişte, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ibraz etmeleri zorunlu olacak. Geçerli kimlik belgeleri şu şekilde sıralandı:

📌Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı

📌Süresi geçerli pasaport

📌KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı

📌Pembe/Mavi Kart sahiplerine ait belgeler

Bunların dışında kalan sürücü belgesi kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak.