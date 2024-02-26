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YÖK'ten gece yarısı kararı! Erol Özvar "Değişti" diyerek o bölümleri açıkladı! 2 yıllık ön lisans, hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. Bazı bölümlerin sınavlarında sistemin değiştirildiğini duyurdu. Söz konusu değiştirilen programlara başvuru ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 22:18 Güncelleme 26 Şubat 2024, 22:18
YÖK’ten gece yarısı kararı! Erol Özvar Değişti diyerek o bölümleri açıkladı! 2 yıllık ön lisans, hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarında önemli bir sistem değişikliğine gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle adaylar, sınavlara istedikleri şehirde katılma özgürlüğüne kavuştu.

Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarında sistem değiştirildi.

Açıklama Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapıldı. Buna göre, spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde ve tarihlerde özel yetenek sınavı yapılacak.

Söz konusu programlara başvuru ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Bu programlar için ilgili yükseköğretim kurumuna başvuru yapılmayacak. Özel yetenek gerektiren alanlara girmeye çalışan pek çok üniversite adayı ilgili üniversitelerin sınavları için sık sık şehir değiştirmek zorunda kalıyordu. YÖK'ün yeni kararı ile adaylar sınavlara istedikleri şehirde katılabilecek.

Sınavlar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyecek. Her aday aynı sınava tabi olacak.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanacak

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