YÖK'ten gece yarısı kararı! Erol Özvar "Değişti" diyerek o bölümleri açıkladı! 2 yıllık ön lisans, hazırlık, 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarında önemli bir sistem değişikliğine gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle adaylar, sınavlara istedikleri şehirde katılma özgürlüğüne kavuştu.

Açıklama Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapıldı. Buna göre, spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde ve tarihlerde özel yetenek sınavı yapılacak.