YÖK burs başvurusu başladı mı 2024? YÖK lisans destek bursu ne kadar, kaç TL oldu? yoksis.yok.gov.tr başvuru ekranı!

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere yönelik verilen burs miktarlarında önemli artışlar yapıldı. Yapılan düzenlemeyle, özellikle doktora öğrencileri için sağlanan burs miktarları dikkat çekiyor.

"100/2000 YÖK Doktora Bursu" adı altında verilen burslar, işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bu artışlar, doktora eğitimi alan öğrencilerin maddi yükünü azaltarak akademik çalışmalarına daha fazla odaklanmalarını sağlayacak.