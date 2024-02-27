YÖK burs başvurusu başladı mı 2024? YÖK lisans destek bursu ne kadar, kaç TL oldu? yoksis.yok.gov.tr başvuru ekranı!

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere yönelik verilen burs miktarlarında önemli artışlar yapıldı. Yapılan düzenlemeyle, özellikle doktora öğrencileri için sağlanan burs miktarları dikkat çekiyor.
YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere yönelik verilen burs miktarlarında önemli artışlar yapıldı. Yapılan düzenlemeyle, özellikle doktora öğrencileri için sağlanan burs miktarları dikkat çekiyor.
"100/2000 YÖK Doktora Bursu" adı altında verilen burslar, işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bu artışlar, doktora eğitimi alan öğrencilerin maddi yükünü azaltarak akademik çalışmalarına daha fazla odaklanmalarını sağlayacak.
Ayrıca YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan "YÖK Lisans Destek Bursu" da 1875 liradan 3 bin liraya yükseltildi. Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı ise 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı.
YÖK burs başvuruları için detaylar ise https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden takip edilebilir. Yeni dönem başvurularının ne zaman alınacağı henüz netleşmemiş olsa da, geçtiğimiz yıllara bakıldığında yaz aylarında başvuruların açılması bekleniyor.
Öğrencilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi hedefleyen bu burs artışlarının, eğitim ve öğretim hayatlarını daha verimli geçirmelerine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Güncel bilgilendirme ve başvuru süreçleri hakkında haberlerimizde detaylı bilgilere yer vermeye devam edeceğiz.