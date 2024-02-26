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BİLSEM kılavuzu 2024: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bireysel değerlendirmeler ne zaman, hangi tarihte?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ülkemizin parlak zekâları ve sanatsal yetenekleri keşfetmek amacıyla Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci seçim sürecinin takvimini açıkladı. Bu süreç, genel zihinsel yeteneklerin yanı sıra resim ve müzik gibi özel alanlardaki yetenekli öğrencileri belirlemeyi ve onlara yüksek standartlarda eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyor. Öğrenciler ve aileleri, bu süreci büyük bir heyecan ve merak içinde takip ediyorlar. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bireysel değerlendirmeler ne zaman, hangi tarihte?

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:24 Güncelleme 26 Şubat 2024, 11:24
BİLSEM kılavuzu 2024: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bireysel değerlendirmeler ne zaman, hangi tarihte?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılan öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında beklenen an geldi. Gözlem formları doldurulan öğrencilerin ön değerlendirme süreci tamamlandı ve sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapılmaktadır. Ön Değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024'te açıklanacaktır. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

İTİRAZLAR NİSAN AYINDA

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları 22-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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