MEB ilk defa yönetici atama süreci başlıyor: 2026 takvimi ve sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. Buna göre başvurular 3-7 Temmuz'da alınacak, eğitim programı 16-23 Temmuz'da yapılacak. e-Sınav 25 Temmuz'da, sonuçlar 12 Ağustos'ta açıklanacak ve görevlendirmeler 14 Ağustos'ta başlayacak.