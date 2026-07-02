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MEB ilk defa yönetici atama süreci başlıyor: 2026 takvimi ve sınav tarihleri

MEB, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı. Buna göre başvurular 3-7 Temmuz’da alınacak, eğitim programı 16-23 Temmuz’da yapılacak. e-Sınav 25 Temmuz’da, sonuçlar 12 Ağustos’ta açıklanacak ve görevlendirmeler 14 Ağustos’ta başlayacak.

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MEB ilk defa yönetici atama süreci başlıyor: 2026 takvimi ve sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. Buna göre başvurular 3-7 Temmuz'da alınacak, eğitim programı 16-23 Temmuz'da yapılacak. e-Sınav 25 Temmuz'da, sonuçlar 12 Ağustos'ta açıklanacak ve görevlendirmeler 14 Ağustos'ta başlayacak.

MEB eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi yayında (Fotoğraf:AA)MEB eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi yayında (Fotoğraf:AA)

3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları alınacak.

3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için ʺEğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programıʺ başvuruları alınacak.3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için ʺEğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programıʺ başvuruları alınacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, 16-23 Temmuz'da "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilecek. "Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı" ise 25 Temmuz'da yapılacak.

ʺYönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavıʺ ise 25 Temmuz'da yapılacak. (Fotoğraf:AA)ʺYönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavıʺ ise 25 Temmuz'da yapılacak. (Fotoğraf:AA)

GÖREVLENDİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Bakanlıkça 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.

MEB ilk defa yönetici atama süreci başlıyor: 2026 takvimi ve sınav tarihleri-5

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ NASIL?

Yapılacak İşlem / SüreçTarih
Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının duyurulması.2 Temmuz 2026
Müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvurusunun alınması.3 - 7 Temmuz 2026
İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitim.16 - 23 Temmuz 2026
Yönetici Yetiştirme Program Sondu Değerlendirme e-Sınavı.25 Temmuz 2026
İlk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin alınması.7 - 10 Ağustos 2026
İlk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin onaylanması.7 - 11 Ağustos 2026
İlk defa yönetici görevlendirme sonuçlarının duyurulması.12 Ağustos 2026
İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması.14 Ağustos 2026 tarihinden itibaren
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