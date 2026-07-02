MEB ilk defa yönetici atama süreci başlıyor: 2026 takvimi ve sınav tarihleri
MEB, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı. Buna göre başvurular 3-7 Temmuz’da alınacak, eğitim programı 16-23 Temmuz’da yapılacak. e-Sınav 25 Temmuz’da, sonuçlar 12 Ağustos’ta açıklanacak ve görevlendirmeler 14 Ağustos’ta başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. Buna göre başvurular 3-7 Temmuz'da alınacak, eğitim programı 16-23 Temmuz'da yapılacak. e-Sınav 25 Temmuz'da, sonuçlar 12 Ağustos'ta açıklanacak ve görevlendirmeler 14 Ağustos'ta başlayacak.
3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları alınacak.
İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, 16-23 Temmuz'da "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilecek. "Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı" ise 25 Temmuz'da yapılacak.
GÖREVLENDİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Bakanlıkça 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak.
İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.
YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ NASIL?
|Yapılacak İşlem / Süreç
|Tarih
|Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının duyurulması.
|2 Temmuz 2026
|Müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvurusunun alınması.
|3 - 7 Temmuz 2026
|İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitim.
|16 - 23 Temmuz 2026
|Yönetici Yetiştirme Program Sondu Değerlendirme e-Sınavı.
|25 Temmuz 2026
|İlk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin alınması.
|7 - 10 Ağustos 2026
|İlk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin onaylanması.
|7 - 11 Ağustos 2026
|İlk defa yönetici görevlendirme sonuçlarının duyurulması.
|12 Ağustos 2026
|İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması.
|14 Ağustos 2026 tarihinden itibaren