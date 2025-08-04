LGS’de 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? 2025 LGS’de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

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Tercihler e-Okul Üzerinden Yapılacak
Yerleştirme sürecine ilişkin tüm işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformları üzerinden yürütülecek. Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak tercih ekranından işlemlerini takip edebilecek ve başvurularını bu sistem üzerinden gerçekleştirecek.
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Nakil Dönemi Tarihleri Belli Oldu
LGS'de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için "nakil süreci" bir fırsat niteliğinde olacak. Bu kapsamda, Yerleştirmeye Esas 1. ve 2. Nakil Tercih Başvuruları 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Her nakil döneminde, öğrenciler yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak ve sistemde oluşan boş kontenjanlara yerleştirilmeleri mümkün olacak.
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Veliler Dikkat: Kontenjanlar Gün Gün Takip Edilmeli
Uzmanlar, özellikle yerel yerleştirme sürecinde velilerin ve öğrencilerin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor. Nakil dönemlerinde oluşan boş kontenjanlar anlık olarak değişebildiğinden, e-Okul sistemi sık sık kontrol edilmeli. Ayrıca okul türleri arasındaki geçişlerde tercih yapılmadan önce okulun başarı durumu, sosyal imkanları ve mesleki yönelimleri de göz önünde bulundurulmalı.