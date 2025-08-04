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LGS'de 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? 2025 LGS'de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için "sınavsız yerleştirme" sürecini başlattı. Yerel yerleştirme olarak adlandırılan bu uygulama, öğrencilerin ikamet adresi ve okul türü tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025 , 09:54
LGS’de 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? 2025 LGS’de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair sınavsız yerleştirme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi öğrenciler, ikamet adresleri doğrultusunda liselere yönlendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adresine En Yakın Lise Seçeneği Devreye Girdi
LGS kapsamında tercih yapmasına rağmen merkezi sınavla herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için devreye sınavsız yerel yerleştirme sistemi girdi. Bu sistemde öğrenciler, oturdukları adrese en yakın okullar arasından tercihte bulunabilecek. Yerleştirmede sadece adres değil; aynı zamanda öğrencinin okul başarı puanı, okul türleri ve kontenjan durumları da etkili olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri bu süreçte sınavsız olarak tercih edilebilecek okul türleri arasında yer alıyor. Öğrencilerin bu tercihleri, kendi başarı durumları ve yerleşim bölgelerindeki kontenjanlarla eşleştirilecek şekilde sistem tarafından değerlendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercihler e-Okul Üzerinden Yapılacak
Yerleştirme sürecine ilişkin tüm işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformları üzerinden yürütülecek. Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak tercih ekranından işlemlerini takip edebilecek ve başvurularını bu sistem üzerinden gerçekleştirecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nakil Dönemi Tarihleri Belli Oldu
LGS'de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için "nakil süreci" bir fırsat niteliğinde olacak. Bu kapsamda, Yerleştirmeye Esas 1. ve 2. Nakil Tercih Başvuruları 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Her nakil döneminde, öğrenciler yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak ve sistemde oluşan boş kontenjanlara yerleştirilmeleri mümkün olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Veliler Dikkat: Kontenjanlar Gün Gün Takip Edilmeli
Uzmanlar, özellikle yerel yerleştirme sürecinde velilerin ve öğrencilerin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor. Nakil dönemlerinde oluşan boş kontenjanlar anlık olarak değişebildiğinden, e-Okul sistemi sık sık kontrol edilmeli. Ayrıca okul türleri arasındaki geçişlerde tercih yapılmadan önce okulun başarı durumu, sosyal imkanları ve mesleki yönelimleri de göz önünde bulundurulmalı.

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