LGS’de 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? 2025 LGS’de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair sınavsız yerleştirme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi öğrenciler, ikamet adresleri doğrultusunda liselere yönlendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv) Adresine En Yakın Lise Seçeneği Devreye Girdi

LGS kapsamında tercih yapmasına rağmen merkezi sınavla herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için devreye sınavsız yerel yerleştirme sistemi girdi. Bu sistemde öğrenciler, oturdukları adrese en yakın okullar arasından tercihte bulunabilecek. Yerleştirmede sadece adres değil; aynı zamanda öğrencinin okul başarı puanı, okul türleri ve kontenjan durumları da etkili olacak.