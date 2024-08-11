YÖKDİL/2 kaç soru var, kaç dakika sürüyor? YÖKDİL/2 puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli olacak?

YÖKDİL GEÇME PUANI KAÇ?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir: