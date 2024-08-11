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YÖKDİL/2 kaç soru var, kaç dakika sürüyor? YÖKDİL/2 puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli olacak?

Üniversite hayalleri kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2. oturumu bugün gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından 81 ilde ve 87 sınav merkezinde düzenlenecek sınav, 349 bina ve 4 bin 16 salonda eş zamanlı olarak yapılacak. Peki, YÖKDİL/2 kaç soru var, kaç dakika sürüyor? YÖKDİL/2 puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 08:33 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 08:33
YÖKDİL/2 kaç soru var, kaç dakika sürüyor? YÖKDİL/2 puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli olacak?

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Üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2. oturumu bugün gerçekleştirilecek.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
YÖKDİL/2 11 Ağustos 2024 saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'a kadar sınav binasında olması gerekiyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.



YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
YÖKDİL/2 180 dakika sürüyor. Toplamda 80 soru soruluyor. Sınav 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL GEÇME PUANI KAÇ?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir:

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100]formülü kullanılacaktır.

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