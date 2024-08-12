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MEB'den ekstra tatil kararı; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler... 'Okullar ekimde mi açılacak?' sorusu netleşti!

Yaz tatilinin son günlerine yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli okula dönüş hazırlıklarına başladı. Mağazalarda defter, kalem ve okul çantası alışverişleri artarken, öğrenciler yeni eğitim yılı için büyük bir heyecan içinde. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 09:27 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 09:27
MEB’den ekstra tatil kararı; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler... ’Okullar ekimde mi açılacak?’ sorusu netleşti!

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Sıcak yaz günlerinin ardından, okula dönüş hazırlıkları hız kazandı. Öğrenciler ve veliler, yeni eğitim yılı öncesi son hazırlıkları yaparken, okulların açılış tarihi büyük merak konusu. Geç açılma durumu olup olmadığını merak edenler için işte son bilgiler...

Yaz tatilinin bitimine yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli için büyük bir heyecan dalgası yayılıyor. 14 Haziran'da başlayan ve üç ay boyunca güneşli günlerin, yeni maceraların ve dinlenmenin keyfini süren öğrenciler, şimdi okulların yeniden açılacağı günü bekliyor. Tatilin son demlerinde, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu zihinleri meşgul etmeye başladı.

Okulların Açılış Tarihi Belli Oldu! 2024-2025 Eğitim Yılı Ekim Ayında Mı Başlıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılış tarihini merakla bekliyor.

Son zamanlarda bazı söylentiler dolansa da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu çalışma takviminde herhangi bir değişiklik olmadı.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılışında herhangi bir gecikme yaşanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen bu tarihte ders başı yapacak.

Tatiller Ne Zaman?

Bu eğitim yılında ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde karnelerin alınmasıyla sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Yaz tatili ile birlikte öğrenciler uzun bir dinlenme dönemine girecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bu tarihlere göre planlarınızı yapabilir, öğrencilerinizi yeni eğitim yılına hazırlayabilirsiniz.

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