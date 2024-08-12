MEB’den ekstra tatil kararı; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler... ’Okullar ekimde mi açılacak?’ sorusu netleşti!

Son zamanlarda bazı söylentiler dolansa da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu çalışma takviminde herhangi bir değişiklik olmadı.

Okullar Ne Zaman Açılacak? 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılışında herhangi bir gecikme yaşanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen bu tarihte ders başı yapacak.

Tatiller Ne Zaman? Bu eğitim yılında ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.