MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru ekranı: MEB sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuru nasıl yapılır?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mazeretine bağlı olarak iller arası yer değiştirme süreci için takvimi duyurdu. 13 Ağustos itibariyle başlayacak başvurular, MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak ve başvuru süresi 30 Eylül'e kadar devam edecek. Başvuru yapabilmek için öğretmenlerin 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekmekte. Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği bu süreçte, MEBBİS üzerinden adım adım nasıl başvuru yapılacağına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeretiyle iller arası yer değişikliği başvurularının tarihlerini duyurdu. 13 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan başvuru süreci, 30 Eylül'e kadar devam edecek. Ancak başvuru yapabilmek için öğretmenlerin en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.