YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2024! ÖSYM YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim hayalleri kuran ve yabancı dil bilgisiyle bir adım öne geçmek isteyenler dikkat! 2024 yılının ikinci ve son Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedeflerini yurt dışı ile taçlandırmak veya lisansüstü eğitimlerine sağlam bir temel atmak isteyen adaylar için geç başvuru tarihi belli oldu.
YÖKDİL/2 Başvuru Ücreti Ne Kadar?
YÖKDİL/2 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar başvurularını şu üç yöntemle yapabilirler:
ÖSYM Başvuru Merkezleri: Türkiye genelindeki ÖSYM Başvuru Merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi: https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması: Akıllı telefonlara indirilen ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da başvuru yapılabilir.
YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!