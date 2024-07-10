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YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2024! ÖSYM YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) ikinci oturumu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Akademik kariyerlerine yurt dışında devam etmek isteyen veya yabancı dil puanıyla üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurmayı hedefleyen adaylar, 2 Temmuz'a kadar süren başvuru maratonuna dahil oldu. Peki, YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:01 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:11
YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2024! ÖSYM YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav tarihi belli oldu mu?

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Yükseköğretim hayalleri kuran ve yabancı dil bilgisiyle bir adım öne geçmek isteyenler dikkat! 2024 yılının ikinci ve son Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedeflerini yurt dışı ile taçlandırmak veya lisansüstü eğitimlerine sağlam bir temel atmak isteyen adaylar için geç başvuru tarihi belli oldu.

YÖKDİL/2 Başvuru Ücreti Ne Kadar?

YÖKDİL/2 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını şu üç yöntemle yapabilirler:

ÖSYM Başvuru Merkezleri: Türkiye genelindeki ÖSYM Başvuru Merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi: https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması: Akıllı telefonlara indirilen ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da başvuru yapılabilir.

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YÖKDİL/2 Sınavı Ne Zaman?

YÖKDİL/2 sınavı, 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

Adayların merakla beklediği YÖKDİL/2 sınav sonuçları ise 29 Ağustos 2024 Perşembe günü ilan edilecek.

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