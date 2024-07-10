YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2024! ÖSYM YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim hayalleri kuran ve yabancı dil bilgisiyle bir adım öne geçmek isteyenler dikkat! 2024 yılının ikinci ve son Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedeflerini yurt dışı ile taçlandırmak veya lisansüstü eğitimlerine sağlam bir temel atmak isteyen adaylar için geç başvuru tarihi belli oldu.