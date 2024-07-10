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İkinci öğretim kalktı mı? YÖK son dakika üniversite 2. öğretim açıklaması! 2. öğretim ne demek, ne zaman kapatılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bugün yaptığı açıklamada, devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Bu kapsamda özellikle son dakikalarda konu hakkında yapılan araştırmalarda arttı. Peki, İkinci öğretim kalktı mı? 2. öğretimler ne olacak? İşte YÖK son dakika üniversite ikinci öğretim açıklaması!

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 12:15 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 12:38
İkinci öğretim kalktı mı? YÖK son dakika üniversite 2. öğretim açıklaması! 2. öğretim ne demek, ne zaman kapatılacak?

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İkinci öğretimler hakkında yapılan araştırmalar özellikle son dakikalarda yükselişe geçti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ikinci öğretimlerle yönelik alınan kararı açıkladı. Peki, 2. öğretimler kapatıldı mı? 2. öğretimler ne demek, ne zaman kapatılacak? İşte haberin detayı!

2. ÖĞRETİMLER KAPATILDI MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2'inci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz."

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

İkinci öğretim, üniversitelerde gündüz eğitimi verilen programlara girebilmek için gereken sınavlarda yeterli puanı alamayan veya gündüzleri çalışma veya diğer nedenlerle bu programlara devam edemeyen öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim modelidir. Bu öğrenciler, genellikle akşam saatlerinde yapılan dersler ve sınavlarla eğitimlerini sürdürürler.

İkinci öğretim ve örgün öğretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin diplomaları aynıdır. Tek farkları, ders saatleridir; ikinci öğretim öğrencileri genellikle akşam saatlerinde ders alır. Ders saatleri üniversiteler tarafından belirlenir ve çoğunlukla akşam saatlerinde, özellikle 17.00'den sonra başlayıp 20.00 civarında sona eren dersler bulunur. Bazı programlarda ise dersler öğleden önce saatlerde de olabilir, ancak sabah erken saatlerde dersler pek bulunmaz.

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