İkinci öğretim kalktı mı? YÖK son dakika üniversite 2. öğretim açıklaması! 2. öğretim ne demek, ne zaman kapatılacak?

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

İkinci öğretim, üniversitelerde gündüz eğitimi verilen programlara girebilmek için gereken sınavlarda yeterli puanı alamayan veya gündüzleri çalışma veya diğer nedenlerle bu programlara devam edemeyen öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim modelidir. Bu öğrenciler, genellikle akşam saatlerinde yapılan dersler ve sınavlarla eğitimlerini sürdürürler.

İkinci öğretim ve örgün öğretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin diplomaları aynıdır. Tek farkları, ders saatleridir; ikinci öğretim öğrencileri genellikle akşam saatlerinde ders alır. Ders saatleri üniversiteler tarafından belirlenir ve çoğunlukla akşam saatlerinde, özellikle 17.00'den sonra başlayıp 20.00 civarında sona eren dersler bulunur. Bazı programlarda ise dersler öğleden önce saatlerde de olabilir, ancak sabah erken saatlerde dersler pek bulunmaz.