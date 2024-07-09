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LGS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024! LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih işlemleri nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında heyecanla beklenen tercih dönemi sona erdi. Binlerce öğrenci, geleceklerini şekillendirecek lise tercihlerini tamamladı ve şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlara çevrildi. MEB'in resmi web sitesi meb.gov.tr üzerinden duyurulacak olan LGS tercih sonuçları, öğrencilerin lise eğitimlerine başlayacakları okulları belirleyecek.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 09:48 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 09:48
LGS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024! LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih işlemleri nasıl yapılacak?

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LGS tercih dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca öğrenci, geleceklerini şekillendirecek lise tercihlerini yapmaya devam ederken, tercih işlemlerinin son gününe doğru heyecan giderek artıyor. Öğrenciler, okul yüzdelik dilimlerini, kontenjanlarını ve taban puanlarını dikkatlice inceleyerek tercih listelerini oluşturuyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

LGS lise tercihleri 28 Haziran Cuma günü başladı. Öğrenciler işlemlerini 17 Temmuz'a kadar tamamlayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.

Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından "meb.gov.tr" adresinde duyurulması bekleniyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2024 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirme işlemleri, Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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