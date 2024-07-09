LGS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024! LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih işlemleri nasıl yapılacak?

LGS tercih dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca öğrenci, geleceklerini şekillendirecek lise tercihlerini yapmaya devam ederken, tercih işlemlerinin son gününe doğru heyecan giderek artıyor. Öğrenciler, okul yüzdelik dilimlerini, kontenjanlarını ve taban puanlarını dikkatlice inceleyerek tercih listelerini oluşturuyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.

Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından "meb.gov.tr" adresinde duyurulması bekleniyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ