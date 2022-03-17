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    • Eğitim
    • 17.03.2022 10:34
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    • 17.03.2022 10:34
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    YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları için tarih açıklaması...

    Gündemde yoğun bir şekilde YÖKDİL ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Mart tarihinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için adaylar ter döktü ve sonrasında sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Peki ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları için tarih açıklaması geldi mi? YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları için tarih açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. YÖKDİL sınavına katılanlar şimdi ise merakla ve heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Sınavdan aldıkları puanı merak edenler sonuç tarihi araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair tüm detaylar...

    YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlarsa 29 Mart 2022 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olarak "sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulayabilecekler.

    YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI NASIL İNCELENİR?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir" denildi.

        YÖKDİL SINAVI NEDİR?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.
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        Haberler Eğitim YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları için tarih açıklaması...
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