YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları için tarih açıklaması...

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları için tarih açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. YÖKDİL sınavına katılanlar şimdi ise merakla ve heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Sınavdan aldıkları puanı merak edenler sonuç tarihi araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair tüm detaylar...
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlarsa 29 Mart 2022 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olarak "sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulayabilecekler.
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI NASIL İNCELENİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir" denildi.