Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 17.03.2022 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 10:40
    ABONE OL

    Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak? İkinci ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanacak?

    İkinci ara tatil ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmenler ve velileri okullarda tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak?

    Tüm illerden öğretmenler, öğrenciler ve veliler ikinci ara tatil ne zaman 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tarih bilgileri belli oldu, tatil yapmanın hayalini kuran öğrenciler hangi tarihte 1 haftalık ara tatile çıkacaklarını merak ediyor. MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Üç ay sürecek olan yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm bilgiler...

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

    1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

    Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

        Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz.

        Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        1915 Çanakkale Köprüsü bölgenin değerini katladı
        Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak? İkinci ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanacak?
            SON DAKİKA