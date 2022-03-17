Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak? İkinci ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanacak?

Tüm illerden öğretmenler, öğrenciler ve veliler ikinci ara tatil ne zaman 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tarih bilgileri belli oldu, tatil yapmanın hayalini kuran öğrenciler hangi tarihte 1 haftalık ara tatile çıkacaklarını merak ediyor. MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Üç ay sürecek olan yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm bilgiler...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.
Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;