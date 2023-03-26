YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi! YÖKDİL soru ve cevapları PDF indir!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YÖKDİL/1 sınavı 26 Mart 2023 Pazar günü Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlendi. Peki YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavdan bir kaç gün sonra yayımlanması bekleniyor. Soru ve cevaplar yayımlanır yayımlanmaz haberimizde eklenecektir.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.