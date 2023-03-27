YÖKDİL puan hesaplama! YÖKDİL yanlış doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İngilizce, Almanca...

YÖKDİL 1 sınavının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar internet arama motorlarında 'YÖKDİL yanlış doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? YÖKDİL kaç net kaç puan yapar?' sorularına yanıt arıyor. İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı ÖSYM ve diğer detaylar...
YÖKDİL 1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
👉YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YÖKDİL sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
YÖKDİL'de yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yani YÖKDİL'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor.