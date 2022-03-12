YÖKDİL yarın yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? 2022 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman gerçekleşecek, ertelendi mi? ÖSYM açıklaması...

YÖKDİL yarın yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? 2022 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman gerçekleşecek, ertelendi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) hakkında ertelenme, iptal açıklaması geldi mi?
YÖKDİL İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ?
YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son duyuruları takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. ÖSYM'den YÖKDİL'in iptal edileceğine ilişkin bilgi gelmedi.
2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek