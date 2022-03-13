Bugün okullar tatil mi, ders var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular! 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi kar tatili olan iller şöyle:

RİZE

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kar tatilini şu şekilde açıkladı: "Sevgili atmacalarım; Hafta sonu sizle yazışamadan tatil kararları aldık ama sizden gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki herkes durumdan memnun. Bu sefer müdürler benden rol çaldı, pazartesi için tatil kararını onlar önerdi, atmacalarla görüştük hepsi aynı fikirde dedi. Hayırlı olsun".