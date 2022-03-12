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    • Eğitim
    • 12.03.2022 16:06
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    • 12.03.2022 16:06
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    KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ne zaman? ÖSYM, 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi…

    2022 KPSS ne zaman? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? ÖSYM, 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene düzenlenen 2022 KPSS ne zaman? Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen lisans, önlisans, ortaöğretim mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılım göstermek istiyor ve başvuruları kaçırmamak için tarih araştırması yapıyor. 2022 ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

    2022 KPSS NE ZAMAN?

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

    EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

        KPSS NEDİR?

        KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

        Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.
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        Haberler Eğitim KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ne zaman? ÖSYM, 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi…
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