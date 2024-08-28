YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç yıl geçerli?

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) puanlarının yüksek lisans ve doktora başvurularındaki geçerlilik süresi genellikle 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, bu sürenin üniversiteler arasında değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Her üniversitenin kendi belirlediği kriterlere göre geçerlilik süresi farklılık gösterebilir.