YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Kaç yıl geçerli?

ÖSYM son dakika duyurdu. 29 Ağustos'ta açıklanması beklenen YÖKDİL/2 sonuçları erişime açıldı. Binlerce adayın beklediği duyuru sonunda geldi. Peki YÖKDİL sonuçları kaç yıl geçerli? İşte YÖKDİL/2 sonuç duyurusuna ilişkin tüm detaylar...
ÖSYM son dakika duyurdu. 29 Ağustos'ta açıklanması beklenen YÖKDİL/2 sonuçları erişime açıldı. Binlerce adayın beklediği duyuru sonunda geldi. Peki YÖKDİL sonuçları kaç yıl geçerli? İşte YÖKDİL/2 sonuç duyurusuna ilişkin tüm detaylar...
YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan değerlendirme işlemleri tamamlanarak, sonuçlar 28 Ağustos 2024 saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecekler.
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) puanlarının yüksek lisans ve doktora başvurularındaki geçerlilik süresi genellikle 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, bu sürenin üniversiteler arasında değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Her üniversitenin kendi belirlediği kriterlere göre geçerlilik süresi farklılık gösterebilir.