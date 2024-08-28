BESYO tercihleri ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM BESYO tercih kılavuzu yayınlandı mı? Yerleştirme puanı ve kontenjanlar!

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için Y-TYT'de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni incelemelerinde yarar görülmektedir.





Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP'si yüksek olana öncelik verilecektir.



Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzere genel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.