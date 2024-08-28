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BESYO tercihleri ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM BESYO tercih kılavuzu yayınlandı mı? Yerleştirme puanı ve kontenjanlar!

2024 YKS maratonunu geride bırakan sporcu adayları, şimdi de üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için BESYO tercih tarihlerini bekliyor. 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Özel Yetenek Sınavları'nın ardından heyecan dorukta. Adaylar, parkur sınavlarındaki performanslarını ve YKS puanlarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini oluşturmaya başladı bile.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 23:36 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 23:36
BESYO tercihleri ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM BESYO tercih kılavuzu yayınlandı mı? Yerleştirme puanı ve kontenjanlar!

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2024-2025 eğitim-öğretim yılı için BESYO rüyası kuran adaylar, Özel Yetenek Sınavları'nı geride bırakarak heyecanla tercih dönemini bekliyor. ÖSYM tarafından 26 Ağustos'ta tamamlanan sınavların ardından, "2024 BESYO tercihleri ne zaman?" sorusu adayların gündemindeki yerini aldı.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezî yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.



Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için Y-TYT'de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni incelemelerinde yarar görülmektedir.



Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP'si yüksek olana öncelik verilecektir.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzere genel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.

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