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EBA ne zaman güncellenecek? MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılına sadece günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden yapacağı güncellemeler öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim yılı öncesinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken EBA'nın sunduğu dijital içeriklerin güncellenmesi büyük bir önem taşıyor. Peki, EBA ne zaman güncellenecek? MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar!

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 13:23 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 13:23
EBA ne zaman güncellenecek? MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak?

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MEB'in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Okulların 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci için yeni dönem başlıyor. Bu dönemde, EBA'nın güncellenip güncellenmeyeceği ve ne zaman açılacağı da büyük bir ilgiyle araştırılıyor.

EBA NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

MEB, EBA sisteminde gerçekleştirilecek güncellemelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, güncellemelerin genellikle eğitim öncesi dönemlerde ve ara tatillerde yapıldığı biliniyor. Bu güncellemeler sayesinde sistem, yeni dönem için daha stabil ve zengin içeriklerle donatılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğitim maratonu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler için heyecan dolu bu yeni başlangıç, aynı zamanda birinci ara tatil/Kasım tatili ile 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde kısa bir mola verecek. İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025'te başlayacak ve 4 Nisan 2025'te sona erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA'ya erişim için gerekli şifreleri almak, e-Devlet veya MEBBİS bilgileri ile mümkün. Veli ya da öğretmenler, EBA platformuna giriş yaparak 'Profil' menüsünden 'Öğrenci Şifre' seçeneği ile kolaylıkla şifre oluşturabilir. Ayrıca, unutma durumlarında, kayıtlı e-posta veya telefon bilgileri üzerinden 'Şifremi Unuttum' bağlantısı ile yeni bir giriş kodu talep edilebilir.

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