EBA ne zaman güncellenecek? MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak?

MEB'in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Okulların 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci için yeni dönem başlıyor. Bu dönemde, EBA'nın güncellenip güncellenmeyeceği ve ne zaman açılacağı da büyük bir ilgiyle araştırılıyor.
EBA NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?
MEB, EBA sisteminde gerçekleştirilecek güncellemelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, güncellemelerin genellikle eğitim öncesi dönemlerde ve ara tatillerde yapıldığı biliniyor. Bu güncellemeler sayesinde sistem, yeni dönem için daha stabil ve zengin içeriklerle donatılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Eğitim maratonu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler için heyecan dolu bu yeni başlangıç, aynı zamanda birinci ara tatil/Kasım tatili ile 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde kısa bir mola verecek. İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025'te başlayacak ve 4 Nisan 2025'te sona erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak.