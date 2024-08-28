EBA ne zaman güncellenecek? MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

MEB'in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Okulların 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci için yeni dönem başlıyor. Bu dönemde, EBA'nın güncellenip güncellenmeyeceği ve ne zaman açılacağı da büyük bir ilgiyle araştırılıyor.

EBA NE ZAMAN GÜNCELLENECEK? MEB, EBA sisteminde gerçekleştirilecek güncellemelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, güncellemelerin genellikle eğitim öncesi dönemlerde ve ara tatillerde yapıldığı biliniyor. Bu güncellemeler sayesinde sistem, yeni dönem için daha stabil ve zengin içeriklerle donatılacak.