Ramazan ayı devam ederken milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı'nın geleceği günü bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve 2. dönem Nisan ara tatil birleştirildi. Buna göre öğrenciler daha fazla tatil yapacak. Bu noktada Ramazan Byaramı ve ara tatil başlangıcı merak ediliyor. Peki Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
RAMAZAN BAYRAMI 2023 VE ARA TATİL NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlıyor, 23 Nisan Pazar günü bitiyor. 2. dönem ara tatil de 17 Nisan Pazartesi başlıyor, 20 Nisan Perşembe günü sona eriyor.
RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?
Bu sene Ramazan bayramı ve 2. ara tatili hesaplayan vatandaşlar, plan yapmak üzere emin olmak istiyor. Bu kapsamda "Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşecek mi" sorusu gündemde.
3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Ramazan Bayramı'nın başlaması ile beraber öğrenciler okula 24 Nisan pazartesi günü dönecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te tamamlanacak ve öğrenciler yılsonu karnelerini alacak.