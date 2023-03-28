Ramazan ayı devam ederken milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı'nın geleceği günü bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve 2. dönem Nisan ara tatil birleştirildi. Buna göre öğrenciler daha fazla tatil yapacak. Bu noktada Ramazan Byaramı ve ara tatil başlangıcı merak ediliyor. Peki Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar...