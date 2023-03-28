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    • Eğitim
    • 28.03.2023 12:01
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    • 28.03.2023 12:01
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    Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor?

    Ramazan ayı devam ederken milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı'nın geleceği günü bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı  ve 2. dönem Nisan ara tatil birleştirildi. Buna göre öğrenciler daha fazla tatil yapacak. Bu noktada Ramazan Byaramı ve ara tatil başlangıcı merak ediliyor. Peki Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman?

    Ramazan ayı devam ederken milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı'nın geleceği günü bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ve 2. dönem Nisan ara tatil birleştirildi. Buna göre öğrenciler daha fazla tatil yapacak. Bu noktada Ramazan Byaramı ve ara tatil başlangıcı merak ediliyor. Peki Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

    RAMAZAN BAYRAMI 2023 VE ARA TATİL NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlıyor, 23 Nisan Pazar günü bitiyor. 2. dönem ara tatil de 17 Nisan Pazartesi başlıyor, 20 Nisan Perşembe günü sona eriyor.

    RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

    Bu sene Ramazan bayramı ve 2. ara tatili hesaplayan vatandaşlar, plan yapmak üzere emin olmak istiyor. Bu kapsamda "Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşecek mi" sorusu gündemde.

    3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

    Ramazan Bayramı'nın başlaması ile beraber öğrenciler okula 24 Nisan pazartesi günü dönecek.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te tamamlanacak ve öğrenciler yılsonu karnelerini alacak.

        11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." dedi.

        ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

        Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
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        Haberler Eğitim Ramazan bayramı 2023 ve 2. dönem ara tatil ne zaman? Ramazan ne zaman bitiyor, Nisan ayı ara tatil ne zaman başlıyor?
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