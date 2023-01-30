YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, ne zaman son? 2023 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023- YÖKDİL başvurularını 25 Şubat'ta başlatmıştı. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte yanıtları...
YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SON?
YÖKDİL başvuruları henüz bitmedi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YÖKDİL başvuruları 1 Şubat saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 8 Şubat 2023 tarihinde yapılabilecek.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
2023 YÖKDİL başvuru ücreti 185 TL'dir ve aşağıdaki bankalara yatırılmaktadır:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);