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    • Eğitim
    • 30.01.2023 14:10
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    • 30.01.2023 14:11
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    YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, ne zaman son? 2023 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

    YÖKDİL başvuruları devam ederken, henüz başvuru yapmamış olan adaylar son başvuru tarihini ve başvurular hakkında diğer detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından 25 Ocak'ta başlayan başvurular o tarihte sona erecek. Duyuru geldi! Peki YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, ne zaman son? 2023 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

    YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SON?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023- YÖKDİL başvurularını 25 Şubat'ta başlatmıştı. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte yanıtları...

    YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SON?

    YÖKDİL başvuruları henüz bitmedi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YÖKDİL başvuruları 1 Şubat saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 8 Şubat 2023 tarihinde yapılabilecek.

    YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

    2023 YÖKDİL başvuru ücreti 185 TL'dir ve aşağıdaki bankalara yatırılmaktadır:

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

        ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

        YÖKDİL sınavı 12 Mart tarihinde saat 10.15'te gerçekleşecek.

        YÖKDİL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

        Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
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        Haberler Eğitim YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, ne zaman son? 2023 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?
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