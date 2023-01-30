2023 EHLİYET SINAV TAKVİMİ! Ehliyet sınavı ne zaman, hangi günler yapılacak? Yazılı-Direksiyon sınav tarihi ne zaman?

EHLİYET NASIL ALINIR?

Sürücü belgesi alabilmek için en düşük ehliyet alma yaşı olan 18 yaşını geçmeniz ve öğrenim şartı olarak da en az ilkokul eğitimini tamamlamanız gerekir. Sağlık şartı olarak sağlık ocakları ya da hastanelerden alabileceğiniz sağlık raporunuz bulunmalıdır. Bu sağlık muayenesinde göz sağlığınız, varsa kronik rahatsızlıklarınız ve vücut koordinasyonunuz test edilir.

Ayrıca ehliyet almak için yazılı ve direksiyon sınavı olmak üzere iki sınavı geçmeniz gerekir. Daha sonra sıra adli sicil kaydınızı göstermeye gelir. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki 188, 190 ve 191. Maddeler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. madde 7. Fıkra 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Madde, 2. ve diğer fıkralardaki suçları işleyen kişiler ehliyet alamaz.