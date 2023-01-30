2023 EHLİYET SINAV TAKVİMİ! Ehliyet sınavı ne zaman, hangi günler yapılacak? Yazılı-Direksiyon sınav tarihi ne zaman?

Milyonlarca sürücü adayı, 2023 ehliyet sınavı tarihlerini sorguluyor. Kayıt tarihinize göre sınav tarihleri değişiyor. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman, hangi günler yapılacak? Yazılı-Direksiyon sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar!
2023 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ
KAYIT TARİHİ - YAZILI SINAV TARİHİ - DİREKSİYON SINAV TARİHİ
Ocak 01-10 15.01.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.
Şubat 01-10 15.02.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.
Mart 01-10 15.03.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.
Nisan 01-10 15.04.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.
Mayıs 01-10 15.05.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.
Haziran 01-10 15.06.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.
Temmuz 01-10 15.07.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.
Ağustos 01-10 15.08.2023 Tarihinden sonra e-sınav için randevu almanız gerekmektedir.