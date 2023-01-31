Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 31.01.2023 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2023 16:42
    ABONE OL

    AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI! AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İtiraz süreci hakkında...

    Son dakika... AÖF sınav sonuçları için beklenen duyuru geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler bir süredir sınav sonuçlarındaydı. Peki 31 Ocak 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    AÖF SON DAKİKA HABERLERİ

    AÖF SINAV SONUÇLARI | AÖF güz dönemi sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Bu noktada sıklıkla '31 Ocak 2023 AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.

    AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İTİRAZ SÜRECİ

    Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir. 2 Şubat Perşembe günü 17.30'dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

    FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.

        AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

        Anadolu Üniversitesi güz yarıyılının sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre vize sınavları 15-16 Nisan 2023'de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

        AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

        Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

        Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

        AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI, NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor. Buna göre öğrenciler final sınavı sonuçları ile dersi geçip geçmediklerini öğrenecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dönmez’den elektrik ve doğal gaz indirimi açıklaması
        Haberler Eğitim AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI! AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İtiraz süreci hakkında...
            SON DAKİKA