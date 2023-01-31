AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI! AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İtiraz süreci hakkında...

AÖF SINAV SONUÇLARI | AÖF güz dönemi sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Bu noktada sıklıkla '31 Ocak 2023 AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İTİRAZ SÜRECİ
Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir. 2 Şubat Perşembe günü 17.30'dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.
FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK
Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.