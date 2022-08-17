YÖK vakıf üniversitelerinden indirim istedi: İstişari mahiyette bazı kararlar aldık!

Basına kapalı gerçekleştirilen TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklamada bulundu.
'İSTİŞARE MAHİYETİNDE BAZI KARARLAR ALDIK'
YÖK Başkanı Özvar, vakıf üniversitesi temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeler neticesinde bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı sonrasında üniversiteleri kazanan ve aralarında vakıf üniversitelerini kazanan öğrencilerle ilgili olmak üzere istişari mahiyette bazı kararlar aldık" dedi.
'ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI'
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Toplantımızın neticesinde bu yıl kontenjanları fevkalade doluluk, yerleştirme oranları da dikkate alınarak vakıf üniversitelerimizin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, kayıt yaptıracak öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları da imkanlar ölçüsünde vakıf üniversitelerimizce değerlendirilerek çözüm için gayret sarf edileceği kararı da bağlandı" ifadelerini kullandı.
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin, ücretlerden kaynaklı tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için indirim kampanyası yapmasının faydalı olacağını bildirdi. Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısında, Türkiye'deki yükseköğretimin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.
Türkiye'nin yükseköğretim alanında çok köklü değişim ve dönüşümler yaşadığını vurgulayan Özvar, bu dönüşümlerin başında da genişleme ve büyümenin geldiğini belirtti.
Türkiye'de yükseköğretime erişimde yaşanan demokratikleşme ile yükseköğrenimin elit kesime hitap eden bir hizmet olmaktan çıktığını ifade eden Özvar, üniversitesiz il kalmadığını, vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısının da 75'i üniversite olmak üzere 79'a ulaştığını anlattı.
Özvar, büyüyen Türkiye'de yükseköğretim talebinin de çeşitlendiğine dikkati çekerek, "Artan ve farklılaşan yükseköğretim talebini karşılamanın en kritik noktası, hizmet sağlayıcılarını çeşitlendirmektir. YÖK olarak sizlerden beklentimiz kaliteli ve farklılaşan yükseköğretim hizmeti sunmanızdır." dedi.