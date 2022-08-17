YÖK vakıf üniversitelerinden indirim istedi: İstişari mahiyette bazı kararlar aldık!

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin, ücretlerden kaynaklı tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için indirim kampanyası yapmasının faydalı olacağını bildirdi. Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısında, Türkiye'deki yükseköğretimin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.

Türkiye'nin yükseköğretim alanında çok köklü değişim ve dönüşümler yaşadığını vurgulayan Özvar, bu dönüşümlerin başında da genişleme ve büyümenin geldiğini belirtti.

Türkiye'de yükseköğretime erişimde yaşanan demokratikleşme ile yükseköğrenimin elit kesime hitap eden bir hizmet olmaktan çıktığını ifade eden Özvar, üniversitesiz il kalmadığını, vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısının da 75'i üniversite olmak üzere 79'a ulaştığını anlattı.

Özvar, büyüyen Türkiye'de yükseköğretim talebinin de çeşitlendiğine dikkati çekerek, "Artan ve farklılaşan yükseköğretim talebini karşılamanın en kritik noktası, hizmet sağlayıcılarını çeşitlendirmektir. YÖK olarak sizlerden beklentimiz kaliteli ve farklılaşan yükseköğretim hizmeti sunmanızdır." dedi.