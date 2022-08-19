Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 19.08.2022 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2022 09:30
    ABONE OL

    2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı - AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Dikkat! Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde itiraz edilebilir. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanıyor... 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınava ilişkin binlerce öğrenci araştırmalara koyuldu. AÖF Yaz okulu kayıt işlemleri ve sınavların ardından bir süredir sonuçlar gündemde yer alıyor. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi tarafından 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan yaz okulu sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden sonuç tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    Öte yandan geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de gerçekleştirilen sınavda, 14 Eylül'de sonuçlar ilan edilmişti. Bu veriler ile bu yıl sonuçların 23 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

    AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Sınav sonuçları ilan edildiğinde adaylar anadolu.edu.tr adresi üzerinden veya Anadolu Üniversitesinin sosyal medya hesabından bilgilendirilecek. Dileyen adaylar sınav sonuçlarına ilişkin güncel bilgilere bu haber üzerinden ulaşabilirler. Sonuçlar açıklandığında adaylar anadolu.edu.tr adresinden öğrenci giriş seçeneğini işaretleyerek e-Devlet girişi ile veya öğrenci hesabı ile giriş yaparak sonuçları sorgulayabilirler.

        AÖF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

        Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

        Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

        Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

        Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
        Haberler Eğitim 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı - AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
            SON DAKİKA