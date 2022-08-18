YÖK'ten flaş talep! Özel üniversite fiyatları düşecek mi? 2022-2023 vakıf üniversitesi kayıt tarihleri ve fiyatları...

Son dakika haberine göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin ücretlerinde indirim yapmalarını istedi. Prof. Dr. Özvar, üniversitelere ekstra indirim kampanyası yapmalarının faydalı olacağını söyledi. Peki Özel üniversite fiyatları düşecek mi? İşte 2022-2023 vakıf üniversitesi kayıt tarihleri ve fiyatları...
ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar özel üniversitelerden indirim yapmasını talep etti. Özvar, vakıf üniversitelerinin, ücretlerden kaynaklı tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için indirim kampanyası yapmasının faydalı olacağını bildirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısında konuşan Başkan Özvar, Türkiye'deki yükseköğretimin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.
Türkiye'nin yükseköğretim alanında çok köklü değişim ve dönüşümler yaşadığını vurgulayan Özvar, bu dönüşümlerin başında da genişleme ve büyümenin geldiğini belirtti.
Türkiye'de yükseköğretime erişimde yaşanan demokratikleşme ile yükseköğrenimin elit kesime hitap eden bir hizmet olmaktan çıktığını ifade eden Özvar, üniversitesiz il kalmadığını, vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısının da 75'i üniversite olmak üzere 79'a ulaştığını anlattı.
Özvar, büyüyen Türkiye'de yükseköğretim talebinin de çeşitlendiğine dikkati çekerek, "Artan ve farklılaşan yükseköğretim talebini karşılamanın en kritik noktası, hizmet sağlayıcılarını çeşitlendirmektir. YÖK olarak sizlerden beklentimiz kaliteli ve farklılaşan yükseköğretim hizmeti sunmanızdır." dedi.
"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İÇİN YENİ TEŞVİKLER İLAN EDECEĞİZ"
2022 YKS yerleştirme istatistiklerine göre vakıf yükseköğretim kurumlarına 166 bin civarında öğrenci yerleştiğini kaydeden Özvar, şöyle devam etti:
"Bu sayı toplam yerleşen öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Bu oran, Türkiye'de vakıf yükseköğretim kurumlarının çok ciddi bir kapasiteye ulaştığının bir kanıtıdır. Daha önemlisi, İstanbul ve Ankara gibi illerde yeni yerleşen öğrenciler içerisinde vakıf öğrencilerinin payı çok daha yüksektir. Vakıf yükseköğretim kurumlarımızdaki öğrenci sayılarımız önceki yıllara göre artsa da dünyadaki birçok ülkeyle kıyasladığımızda hala çok düşük. Önümüzdeki dönemde eğitim-öğretimde kaliteye, araştırma-geliştirmede daha büyük yatırımlara öncelik veren vakıf üniversitelerimize yönelik yeni teşvik politikaları ve mekanizmaları ilan edeceğiz. Böylelikle yükseköğretim alanında farklılaştırma perspektifimizi derinleştirmeyi planlıyoruz."