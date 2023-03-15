YÖK Nisan ayında üniversiteler yüz yüze eğitime geçilecek mi? Online eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman bitecek son dakika?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 81 ilde üniversiteler yüz yüze eğitime kapatılmıştı. İkinci bir karara kadar derslerin online (uzaktan) eğitim şeklinde devam edeceği duyurulmuştu. Özvar yüz yüze eğitim için Nisan ayını işaret ederek hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Peki üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?
ÜNIVERSITELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI, NE ZAMAN?
Son dakika eğitim haberleri... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.
"ÖNEMLİ OLAN NORMALLEŞME SÜRECİNİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASIDIR"
Özvar açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim." dedi.