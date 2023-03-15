YÖK Nisan ayında üniversiteler yüz yüze eğitime geçilecek mi? Online eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman bitecek son dakika?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 81 ilde üniversiteler yüz yüze eğitime kapatılmıştı. İkinci bir karara kadar derslerin online (uzaktan) eğitim şeklinde devam edeceği duyurulmuştu. Özvar yüz yüze eğitim için Nisan ayını işaret ederek hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Peki üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?