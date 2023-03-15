TEV deprem bursu sonuçları sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023! TEV DEPREMZEDE BURSU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV deprem bursunun başvuruları sona erdi. Binlerce öğrencinin başvurduğu deprem bursunun sonuçları için Mart ayı işaret edilmişti. Son günlerde burs sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki TEV deprem bursu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TEV depremzede bursu ne kadar, kaç TL 2023? İşte sorgulama ekranı ve ödemeler hakkında detaylar...
TEV DEPREMZEDE BURSU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TEV afet bursu sonuçları henüz açıklanmadı. Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan açıklamada, '' Sonuçlar Mart ayı içerisinde www.tev.org.tr adresinde açıklanacaktır. İlginiz için teşekkür eder, başarılı bir öğrenim hayatı dileriz.'' denildi.
Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak burs sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz
👉www.tev.org.tr
Bursun 4 ay süreyle verileceği belirtildi. İlk ödemelerin yapılacağı tarih netleştiğinde haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
TEV BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2023?
Lise Bursu (575 TL)
Üniversite Bursu (1.325 TL)
Yüksek Lisans Bursu (2.000 TL)
Üstün Başarı Bursu (2.650 TL)