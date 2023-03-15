TEV deprem bursu sonuçları sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023! TEV DEPREMZEDE BURSU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV deprem bursunun başvuruları sona erdi. Binlerce öğrencinin başvurduğu deprem bursunun sonuçları için Mart ayı işaret edilmişti. Son günlerde burs sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki TEV deprem bursu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TEV depremzede bursu ne kadar, kaç TL 2023? İşte sorgulama ekranı ve ödemeler hakkında detaylar...