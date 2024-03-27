DİB-MBSTS sonuçları sorgulama! 2024 ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

DİB-MBSTS sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgiler merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenen 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (DİB-MBSTS) sonuçları nihayet açıklandı. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

MBSTS Nedir? Ne İşe Yarar? Kimler Başvuru Yapabilir?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;