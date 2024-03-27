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DİB-MBSTS sonuçları sorgulama! 2024 ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edildi. Peki, 2024 ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları nereden öğrenilir? İşte DİB-MBSTS sonuçları sorgulama ekranı!

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 13:42 Güncelleme 27 Mart 2024, 13:42
DİB-MBSTS sonuçları sorgulama! 2024 ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

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DİB-MBSTS sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgiler merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenen 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (DİB-MBSTS) sonuçları nihayet açıklandı. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

2024-DİB-MBSTS: SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

MBSTS Nedir? Ne İşe Yarar? Kimler Başvuru Yapabilir?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında "Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.

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