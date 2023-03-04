TEV afetzede bursu ne kadar? TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sonuç tarihi ve ÖDEME takvimi 2023!

TEV BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

TEV burs başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 7 Mart 2023 tarihi olarak duyuruldu. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ödeme tarihleri ve başvuru sonuç tarihine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde eklenecektir.

TEV'in internet sitesinde yer alan duyurunun tamamı şöyle:

''Türk Eğitim Vakfı olarak, ilk günden bu yana depremle ilgili gelişmeleri hassasiyetle takip etmeye çalışıyoruz. Son üç haftada; toplam 12 bin bursiyerimiz arasından, afetten etkilenmiş 2.500'den fazla bursiyerimize ek burs ulaştırdık. Ayrıca mülakat aşamasına kadar gelmiş ancak sınırlı kontenjan sebebiyle burs alamamış 1.300'den fazla öğrenciye destek sağladık. Etkilenen tüm bursiyerlerimizi tek tek arayıp yanlarında olduğumuzu hatırlattık.