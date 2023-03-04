TEV afetzede bursu ne kadar? TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sonuç tarihi ve ÖDEME takvimi 2023!

TEV depremzede burs başvurusu hakkında gündemde bir çok soru araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere burs verileceği açıklandı. Peki TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? TEV afetzede bursu ne kadar? İşte sonuç tarihi, 2023 ödeme takvimi ve diğer detaylar...
TEV BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
TEV burs başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 7 Mart 2023 tarihi olarak duyuruldu. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ödeme tarihleri ve başvuru sonuç tarihine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde eklenecektir.
TEV'in internet sitesinde yer alan duyurunun tamamı şöyle:
''Türk Eğitim Vakfı olarak, ilk günden bu yana depremle ilgili gelişmeleri hassasiyetle takip etmeye çalışıyoruz. Son üç haftada; toplam 12 bin bursiyerimiz arasından, afetten etkilenmiş 2.500'den fazla bursiyerimize ek burs ulaştırdık. Ayrıca mülakat aşamasına kadar gelmiş ancak sınırlı kontenjan sebebiyle burs alamamış 1.300'den fazla öğrenciye destek sağladık. Etkilenen tüm bursiyerlerimizi tek tek arayıp yanlarında olduğumuzu hatırlattık.
Şimdi ise depremden etkilenmiş en az 1.000 yeni üniversite öğrencisine Mart ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay süreyle vereceğimiz bursumuz için üniversite öğrencilerini başvuruya davet ediyoruz. Yaralara kaynaklarımız elverdiğince ve hızla merhem olabilmek için başvuru süresini bir hafta ile kısıtlı tutacak, ülkemizi üzüntüye boğan 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen yeni bursiyerlerimizi en kısa zamanda TEV Ailesi'ne katacağız.''