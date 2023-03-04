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    • Eğitim
    • 04.03.2023 11:50
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    • 04.03.2023 11:50
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    TEV afetzede bursu ne kadar? TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sonuç tarihi ve ÖDEME takvimi 2023!

    TEV'den afet bursu! 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası vakıflar harekete geçti ve burs duyuruları tek tek yapılmaya başlandı. TEV tarafından yapılan duyuruda, ''Depremden etkilenmiş en az 1.000 yeni üniversite öğrencisine Mart ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay süreyle vereceğimiz bursumuz için üniversite öğrencilerini başvuruya davet ediyoruz.'' denildi. Peki TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? TEV afetzede bursu ne kadar?

    TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TEV depremzede burs başvurusu hakkında gündemde bir çok soru araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere burs verileceği açıklandı. Peki TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? TEV afetzede bursu ne kadar? İşte sonuç tarihi, 2023 ödeme takvimi ve diğer detaylar...

    TEV BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

    TEV burs başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 7 Mart 2023 tarihi olarak duyuruldu. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ödeme tarihleri ve başvuru sonuç tarihine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde eklenecektir.

    TEV'in internet sitesinde yer alan duyurunun tamamı şöyle:

    ''Türk Eğitim Vakfı olarak, ilk günden bu yana depremle ilgili gelişmeleri hassasiyetle takip etmeye çalışıyoruz. Son üç haftada; toplam 12 bin bursiyerimiz arasından, afetten etkilenmiş 2.500'den fazla bursiyerimize ek burs ulaştırdık. Ayrıca mülakat aşamasına kadar gelmiş ancak sınırlı kontenjan sebebiyle burs alamamış 1.300'den fazla öğrenciye destek sağladık. Etkilenen tüm bursiyerlerimizi tek tek arayıp yanlarında olduğumuzu hatırlattık.

    Şimdi ise depremden etkilenmiş en az 1.000 yeni üniversite öğrencisine Mart ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay süreyle vereceğimiz bursumuz için üniversite öğrencilerini başvuruya davet ediyoruz. Yaralara kaynaklarımız elverdiğince ve hızla merhem olabilmek için başvuru süresini bir hafta ile kısıtlı tutacak, ülkemizi üzüntüye boğan 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen yeni bursiyerlerimizi en kısa zamanda TEV Ailesi'ne katacağız.''

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - T.C. sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenci olmak,

        - En çok etkilenen 11 ilimizden birinde ikamet ediyor olmak,

        - TEV'den halihazırda burs almıyor olmak.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Adaylarımızın başvuru için https://www.tev.org.tr/deprem-bursu adresindeki formu doldurup, e-devletten alınan aşağıdaki 3 evrakın barkod numaralarını ilgili alanlara yazması bu aşamada yeterli olacaktır. Önümüzdeki aylarda bursiyerlerden destekleyici evraklar istenebilecektir. Ebeveynini kaybetmiş veya ebeveyni çalışamayacak duruma gelmiş gençlere öncelik verilecektir.

        1-Öğrenci Belgesi e-devlet barkodu

        2-Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi e-devlet barkodu

        3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi e-devlet barkodu

        Burslar Mart-Haziran arasını kapsayacaktır.
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        Haberler Eğitim TEV afetzede bursu ne kadar? TEV depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sonuç tarihi ve ÖDEME takvimi 2023!
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