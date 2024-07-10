YÖK açıkladı: Üniversitelerdeki 2’inci öğretim programları kaldırıldı





VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ÇAĞRI

Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz.

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