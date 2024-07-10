YÖK açıkladı: Üniversitelerdeki 2’inci öğretim programları kaldırıldı

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2'inci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2'inci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Özvar, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPATILDI
Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ÇAĞRI
Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz.