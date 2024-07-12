Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav yeri sorgulama ekranı 2024! AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, eğitim-öğretim yılının son etabı olan 3. dönem sınavlarına hazırlanırken, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevirdi. Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama ekranının ne zaman aktif olacağı merak konusu oldu.
AÇIK LİSE SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ TEMMUZ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.