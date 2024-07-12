Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav yeri sorgulama ekranı 2024! AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, eğitim-öğretim yılının son etabı olan 3. dönem sınavlarına hazırlanırken, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevirdi. Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama ekranının ne zaman aktif olacağı merak konusu oldu.