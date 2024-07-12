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Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav yeri sorgulama ekranı 2024! AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

3. dönem sınavlarına hazırlanan on binlerce aday, Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sınav tarihlerini ve sınav merkezlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 10:50 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 10:50
Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav yeri sorgulama ekranı 2024! AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, eğitim-öğretim yılının son etabı olan 3. dönem sınavlarına hazırlanırken, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevirdi. Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama ekranının ne zaman aktif olacağı merak konusu oldu.

AÇIK LİSE SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.


AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ TEMMUZ 2024

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.


SINAV İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK

Açık Öğretim lisesi sınavları 3 oturumda tamamlanacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

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