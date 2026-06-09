AÖL 3. dönem sınav tarihleri netleşti! Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan programa göre sınavlar 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler, dönem sonu sınavlarına belirlenen merkezlerde yüz yüze katılacak. Her oturumda adaylara 100 dakika süre verilecek ve sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacak.