AÖL 3. dönem sınav tarihleri netleşti! Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Adayların merakla beklediği fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişim tarihi ve 100 dakikalık sınav oturumlarının detayları haberimizde.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan programa göre sınavlar 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler, dönem sonu sınavlarına belirlenen merkezlerde yüz yüze katılacak. Her oturumda adaylara 100 dakika süre verilecek ve sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacak.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları iki gün boyunca uygulanacak.
Sınav oturumları şu tarihlerde yapılacak:
- 1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 10.00
- 2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 14.00
- 3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar - Saat 10.00
Öğrencilerin sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
AÖL sınavlarında her ders için ayrı test uygulanacak.
Sınav sistemine ilişkin öne çıkan detaylar şöyle:
- Her dersten 10 soru sorulacak.
- Sorular çoktan seçmeli olacak.
- Her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.
- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.
- Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Bu nedenle adaylar yalnızca doğru cevap sayıları üzerinden puanlandırılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişebilecek.
Sınava katılacak adaylar, öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.
Yetkililer, sınav giriş belgesinde fotoğraf bulunmasının zorunlu olduğunu hatırlatıyor.
FOTOĞRAFI OLMAYAN ÖĞRENCİLER SINAVA ALINMAYACAK
Sınav günü adayların yanında iki belge bulundurması gerekiyor:
- Fotoğraflı sınav giriş belgesi
- Geçerli kimlik belgesi
Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecek. Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden fotoğraflarını kontrol etmeleri önem taşıyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini indirebilecek.
Belgelere erişim işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlayacak ve sınav gününe kadar devam edecek.