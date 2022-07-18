YKS yığılma ne demek? YKS yığılma olur mu, olursa ne olur? TWİTTER'da gündem oldu

YKS yığılma konusu Twitter'da gündem oldu. Üniversiteye girme hayali kuran yüzbinlerce aday 18-19 Haziran tarihlerinde YKS sınavına katılmıştı. 18 Temmuz itibariyle YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle adayların bir çoğu yığılma hakkında araştırmalara koyuldu. Peki YKS yığılma ne demek? YKS yığılma olur mu, olursa ne olur?
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.
2022 ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını duyurdu. Aygün YKS tercih işlemlerinin de 27 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.
YKS YIĞILMA NE DEMEK?
Yığılmak: Bir yerde çok fazla birikmek, toplanmak.
YKS sınavında ise yığılma terimi birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olmasına denir.
Örneğin sınav soruları orta derece zorluktaysa yirmi bin ile kırk beş bin sıralama arasındaki öğrencilerde yığılma görülebilir. 420 puanla yirmi iki bininci sıralamaya girmiş olsun 422 puan alan öğrenci de otuz beş bininci sıralamaya girmiş olsun. Aradaki puan farkı iki ve sıralama farkı on üç bin. Bundan dolayı burada yığılma var diyebiliriz.