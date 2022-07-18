ÖSYM YKS cevap kağıdı görüntüleme! ÖSYM AİS cevap kağıdı nasıl görüntülenir? ais.osym.gov.tr...

18-19 Haziran'da uygulanan YKS sınavının ardından bugün sonuçlar açıklandı. Öte yandan YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldığı duyuruldu. Peki, ÖSYM AİS cevap kağıdı nasıl görüntülenir? İşte detaylar!
ÖSYM Başkanlığı, 2022-YKS Cevap Kağıtları ve Aday Cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.