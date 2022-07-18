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    • Eğitim
    • 18.07.2022 17:38
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    • 18.07.2022 17:45
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    SON DAKİKA! KYK kredi faizleri silindi mi? Kimlerin KYK kredi faizleri silindi? Ana para ne demek?

    Son dakika KYK kredi faizleri silinecek. cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte yoğun olarak araştırılan KYK kredi faizleri silindi mi? Kimlerin KYK kredi faizleri silindi? Ana para ne demek? sorularının yanıtları...

    SON DAKİKA! KYK kredi faizleri silindi mi?

    KYK kredi faizleri silindi mi? Kimlerin KYK kredi faizleri silindi? Ana para ne demek? soruları gündemde yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.

    KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

    Son dakika haberine göre KYK kredi faizleri silindi.

    Milyonlarca gencin beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni düzenlemeyi Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Buna göre öğrenciler sadece ana parayı ödeyecek.

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:

    ''Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği bu dönemde birliğimize daha sıkı sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

    İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE MUTABAKAT

    NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımını en üst düzeyde ilettik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirmemeleri durumunda NATO süreci durduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilirler.

    Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projeleri inşa ediyor ve tüm insanlığın hizmetine sunuyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1.5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.

    Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.

    Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.

    EKONOMİ MESAJLARI

    20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3,5 kat arttı. Otomobil satış yerlerinde 1. el araç otomobil bulmakta dahi sıkıntı çekiyor, 2.el ile idare ediyor

    Maliyet artışlarıyla açıklanamayacak enflasyon ve fiyat artışları oluyor. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan kurtararak selamete kavuşturmaya kararlıyız. Önümüzdeki şubat-mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Refah kaybını telafi edeceğiz.

    Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız.

    KYK BORÇLARI

    Biz bugüne kadar faiz uygulamadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabii tutulmadı. KYK borcunda faiz yok. Enflasyonun yükselmesi beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.
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    Haberler Eğitim SON DAKİKA! KYK kredi faizleri silindi mi? Kimlerin KYK kredi faizleri silindi? Ana para ne demek?
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