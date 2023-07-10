YKS yığılma ne demek? YKS yığılma olur mu, olursa ne olur? 2023 YKS tercihlerinde yığılma olur mu?

YKS YIĞILMA NE DEMEK, YIĞILMA NEDİR?

YKS sınavında ise yığılma terimi birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olmasına denir.

Örneğin sınav soruları orta derece zorluktaysa yirmi bin ile kırk beş bin sıralama arasındaki öğrencilerde yığılma görülebilir. 420 puanla yirmi iki bininci sıralamaya girmiş olsun 422 puan alan öğrenci de otuz beş bininci sıralamaya girmiş olsun. Aradaki puan farkı iki ve sıralama farkı on üç bin. Bundan dolayı burada yığılma var diyebiliriz.