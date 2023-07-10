YKS yığılma ne demek? YKS yığılma olur mu, olursa ne olur? 2023 YKS tercihlerinde yığılma olur mu?

Üniversiteye girme hayali kuran yüzbinlerce aday YKS ile ilgili birçok detayı merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de YKS yığılma ne denmek sorusu oldu. İşte detaylar...
YKS YIĞILMA NE DEMEK, YIĞILMA NEDİR?
YKS sınavında ise yığılma terimi birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olmasına denir.
Örneğin sınav soruları orta derece zorluktaysa yirmi bin ile kırk beş bin sıralama arasındaki öğrencilerde yığılma görülebilir. 420 puanla yirmi iki bininci sıralamaya girmiş olsun 422 puan alan öğrenci de otuz beş bininci sıralamaya girmiş olsun. Aradaki puan farkı iki ve sıralama farkı on üç bin. Bundan dolayı burada yığılma var diyebiliriz.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih daha önce paylaşılan kılavuzda yer almıştı. AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat paylaşılmadı.