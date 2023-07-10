YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YÖK ATLAS PUAN HESAPLAMA 2023! YKS’de kaç net kaç puan getirir?

İnternet üzerinden YKS puan hesaplama ve YKS sıralama hesaplama araştırmaları büyük ilgi görüyor. Peki, YKS YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? İşte detaylar...
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
YKS PUAN HESAPLAMA VE SIRALAMA HESAPLAMA 2023 NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.