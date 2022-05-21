YKS yerleri ne zaman belli olacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, erişime açıldı mı? 2022 YKS ne zaman düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite sınavına girecek olan binlerce kişi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki sınav giriş belgesi duyuruldu mu?
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
YKS sınav giriş yerlerinin resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmasa da, ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.