ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrenciler şubat ayının ilk haftasında bütünleme sınavlarını tamamladı. Sınavda her ders için 30'ar dakika süre verildi. Sınavların sona ermesiyle sonuçların açıklanacağı gün için bekleyiş başlamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre sınav sonuçları açıklandı. Peki ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF 2022 güz yarıyılı bütünleme sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarına obs.atauni.edu.tr (http://obs.atauni.edu.tr/) adresinden veya AtaMeta uygulamasının "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilecek.
ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba(16 Şubat 2022) günü saat 17.00 'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHİ
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHİ
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.