Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 13.02.2022 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 10:11
    ABONE OL

    ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları gündemde yer alıyor. Güz döneminde ATA AÖF bütünleme sınavlarına katılan adayların gözleri gelecek son dakika açıklamalardaydı. Beklenen açıklama Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden geldi. Peki ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

    ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

    ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrenciler şubat ayının ilk haftasında bütünleme sınavlarını tamamladı. Sınavda her ders için 30'ar dakika süre verildi. Sınavların sona ermesiyle sonuçların açıklanacağı gün için bekleyiş başlamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre sınav sonuçları açıklandı. Peki ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ATA AÖF 2022 güz yarıyılı bütünleme sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarına obs.atauni.edu.tr (http://obs.atauni.edu.tr/) adresinden veya AtaMeta uygulamasının "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilecek.

    ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

    Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba(16 Şubat 2022) günü saat 17.00 'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

    ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHİ

    2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

    ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHİ

    2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

        ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

        ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

        ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?

        Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

        Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

        Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

        Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

        Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

        AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KDV indirimi sonrası ürünlerin yeni fiyatları
        Haberler Eğitim ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı
            SON DAKİKA