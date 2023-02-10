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    • Eğitim
    • 10.02.2023 12:40
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    • 11.02.2023 11:36
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    YKS yeni başvuru ve sınav TAKVİMİ 2023! YKS kaldırılan konular soru dağılımı... AYT TYT Fizik, Kimya... YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında yüzbinlerce adayın hazırlıkları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla okullar tatil edilirken gözler ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavlara çevrildi. Peki YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? YKS yeni başvuru ve sınav TAKVİMİ belli oldu mu 2023? YKS kaldırılan konular neler, soru dağılımı nasıl?

    YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?

    YKS yeni sınav ve başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrası araştırılmaya başlandı. Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' dedi. Peki YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? İşte YKS yeni başvuru ve sınav TAKVİMİ 2023! YKS kaldırılan konular soru dağılımı... AYT TYT Fizik, Kimya, Türkçe, Matematik...

    YKS 2. DÖNEM KONULARI KALDIRILDI!

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca adayı ilgilendiren flaş kararı duyurdu. Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

    YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?

    ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının 2023 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

    Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

    ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada da "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.

        2023 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayımlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2023?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başvuru işlemleri başlamadan önce kılavuz yayımlayacak. Kılavuzda başvuru ücretlerine yer verecek. AYT, TYT ve YDT oturumları için başvuru ücretleri ayrı ayrı ödenmektedir.

        Geçtiğimiz 2022 yılında her bir oturum için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.

        YKS 2023 SORU DAĞILIMI

        12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI

        1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

        1. ÜNİTE: Genden Proteine

        Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

        Genetik Şifre ve Protein Sentezi

        2. ÜNİTE: Canlılarda Enerji Dönüşümleri

        Canlılık ve Enerji

        Fotosentez

        Kemosentez

        Hücresel Solunum

            2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

            3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi

            Bitkilerin Yapısı

            Bitkilerde Madde Taşınması

            Bitkilerde Eşeyli Üreme

            4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre

            Canlılar ve Çevre

            2. Dönem Matematik Konuları

            5. ÜNİTE: Türev
            Anlık Değişim Oranı ve Türev
            Türevin Uygulamaları
            6. ÜNİTE: İntegral
            Belirsiz İntegral
            Belirli İntegral ve Uygulamaları
            7. ÜNİTE: Analitik Geometri
            Çemberin Analitik İncelenmesi

            2. Dönem Geometri Konuları

            7. ÜNİTE: Analitik Geometri
            Çemberin Analitik İncelenmesi

            2. Dönem Fizik Konuları

            4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
            Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
            Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
            Radyoaktivite
            5. ÜNİTE: Modern Fizik
            Özel Görelilik
            Kuantum Fiziğine Giriş
            Fotoelektrik Olayı
            Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
            6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
            Görüntüleme Teknolojileri
            Yarı İletken Teknolojisi
            Süper İletkenler
            Nanoteknoloji
            Laser Işınları

            2. Dönem Kimya Konuları
            3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
            Hidrokarbonlar
            Fonksiyonel Gruplar
            Alkoller
            Eterler
            Karbonil Bileşikleri
            Karboksilik Asitler
            Esterler
            4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
            Fosil Yakıtlar
            Alternatif Enerji Kaynakları
            Sürdürülebilirlik
            Nanoteknoloji

                2. Dönem Coğrafya Konuları
                Küresel Ticaret
                Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
                Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
                Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
                Türkiye Turizmi
                Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
                Türkiye'nin Kültürel Mirası
                Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
                Türkiye'nin Turizm Politikaları
                Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
                3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

                Jeopolitik KonumKıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
                Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
                Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
                Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
                Türk Kültürü Havzası
                Ülkeler Arası Etkileşim
                Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
                Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
                Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
                Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
                Enerji Güzergahları ve Etkileri
                Çatışma Bölgeleri

                4. Ünite: Çevre ve Toplum

                Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
                Doğal Çevrenin Sınırlılığı
                Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
                Çevre Politikaları
                Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
                Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
                Çevresel Örgütler
                Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
                Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

                2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları
                4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
                Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
                Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
                İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
                5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
                II. Dünya Savaşı
                II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
                II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
                6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
                1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
                II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
                1950'lerde Türkiye

                7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
                1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
                1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
                1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
                8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
                1990 Sonrasında Türkiye
                1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

                    2. Dönem Edebiyat Konuları
                    4. Ünite: Roman

                    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
                    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
                    1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
                    Türk Dünyası Edebiyatında Roman
                    Dünya Edebiyatında Roman
                    Paragrafta Anlam
                    5. Ünite: Tiyatro

                    1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
                    6. Ünite: Deneme

                    Dünya Edebiyatında Deneme
                    Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
                    Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
                    7. Ünite: Söylev (Nutuk)

                    Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
                    İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
                    İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

                    2. Dönem Din Kültürü Konuları
                    3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

                    Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
                    Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
                    Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
                    Yesevilik
                    Kadirilik
                    Rifailik
                    Mevlevilik
                    Nakşibendilik
                    Alevilik-Bektaşilik
                    Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
                    Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
                    4. Ünite: Güncel Dini Meseleler

                    Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
                    İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
                    Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
                    Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
                    Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
                    5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri

                    Hinduizm
                    Budizm
                    Konfüçyanizm
                    Taoizm

                    2. Dönem Yabancı Dil Konuları
                    12.5 Psychology – Psikoloji
                    12.6 Favors – İyilik
                    12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
                    12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
                    12.9 Technology – Teknoloji
                    12.10 Manners – Davranış, Tutum

                    2. Dönem Mantık Konuları
                    3. Ünite: Mantık ve Dil

                    Dilin Farklı Görevleri
                    Düşünce ve Dil İlişkisi
                    Dilin Görevleri
                    Bilgi Aktarma ve Dil
                    Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
                    Anlama ve Tanımlara
                    Anlama
                    Tanımlama
                    4. Ünite: Sembolik Mantık

                    Sembolik Mantığa Giriş
                    Önermeler Mantığı
                    Önerme ve Yapısı
                    Basit ve Bileşik Önermeler
                    Önerme Eklemleri
                    Çıkarım
                    Sembolleştirme
                    Yorumlama
                    Doğruluk Çizelgesi
                    Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
                    Niceleme Mantığı
                    Sembolleştirme
                    Temel Kavramlar
                    Temel Kurallar
                    Geçerlilik
                    Çok Değerli Mantık
                    Üç Değerli Mantık
                    Bulanık Mantık
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                    Deprem değil kıyamet!
                    Haberler Eğitim YKS yeni başvuru ve sınav TAKVİMİ 2023! YKS kaldırılan konular soru dağılımı... AYT TYT Fizik, Kimya... YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?
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