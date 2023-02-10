YKS KONULARI 2023! YKS 2. dönem konuları neler, hangi konular çıkmayacak? MEB son dakika: 12. sınıf ikinci dönem konuları FULL TAMAMI PDF! 1. ve 2. dönem...

2023 YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi soruları gündemde yer alırken MEB'den flaş duyuru geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla lise ve üniversiteye başlayacak öğrencilerin gireceği LGS ve YKS sınavlarına ilişkin yeni bir karar alındı. Karara göre LGS ve YKS'ye girecek adaylar 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak. İşte detaylar...