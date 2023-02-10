6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MEB tarafından uygulanan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. LGS'ye hazırlanan yüzbinlerce aday LGS ertelendi mi, ertelenecek mi merak ediyor.
LGS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler ilgili, ''LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.
Öte yandan henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin takvim açıklanmadı. LGS başvuru ve sınav tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Liselere Geçiş Sınavı başvuru işlemleri geçtiğimiz yıl otomatik olarak tamamlandı. Bu yılda başvuru işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılması bekleniyor. Otomatik başvuru işlemleri, yurt içinde eğitim alan tüm 8'nci sınıf öğrencileri için gerçekleştiriliyor. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim alan öğrenciler, kılavuzda bulunan formu doldurarak başvuru yapacak.