LGS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler ilgili, ''LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Öte yandan henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin takvim açıklanmadı. LGS başvuru ve sınav tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.