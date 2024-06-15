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YKS TYT, AYT, YDT Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatacak? ÖSYM Sınav Parası Ne Zaman Yatar? ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler, her sene sınav takvimi kadar merak edilen bir konu. Özellikle 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında, gözetmen ve salon başkanı gibi görevlerde bulunan eğitimciler, hak ettikleri ücretleri ne zaman alacaklarını sorguluyorlar. Peki YKS TYT, AYT, YDT görevli ücretleri ne zaman yatacak?

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 09:30 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:30
YKS TYT, AYT, YDT Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatacak? ÖSYM Sınav Parası Ne Zaman Yatar? ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

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Her yıl gerçekleştirilen sınav organizasyonlarında görev alan binlerce öğretmenin, emeklerinin karşılığını zamanında ve tam olarak alması, onların motivasyonu açısından büyük bir önem taşır. ÖSYM, öğretmenlerin hak ettikleri ücretleri sorunsuz bir şekilde almalarını sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri titizlikle uygulamaktadır. Bu süreç, öğretmenlerin motivasyonunu yüksek tutarak, sınav organizasyonlarının daha verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmaktadır. Peki YKS TYT, AYT, YDT görevli ücretleri ne zaman yatacak?

YKS TYT, AYT, YDT ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatar?

ÖSYM, sınav görevlilerine ödeme yapılmasına dair süreçleri oldukça düzenli bir şekilde işletiyor. Genel olarak, sınav görevi ücretlerinin sınav tarihinden sonra yaklaşık 1-2 ay içinde hesaplara yatırıldığı görülüyor. Özellikle YKS gibi büyük çaplı sınavlarda, öğretmenlerin görev aldıkları oturumların tamamlanmasının ardından ödemeler gerçekleştiriliyor.

2024 YKS Sınav Görevli Ücretleri

Bu yıl gerçekleştirilen YKS'de, yaklaşık 282 bin öğretmen, 112 bin 695 sınıf ve 6 bin 231 binada görev yaptı. ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre, TYT oturumu için gözetmenlere 878,12 TL, salon başkanlarına ise 990,30 TL ödeme yapıldı. AYT ve YDT oturumlarında görev alan öğretmenlerin ücretleri ise önümüzdeki günlerde hesaplarına aktarılacak.

Ödeme Detayları

Salon Başkanı: 990,30 TL

Gözetmen: 878,12 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bu ödemeler, öğretmenlerin görev yaptıkları sınavın oturum sayısına ve pozisyonlarına göre değişiklik gösterebilir. ÖSYM, ödeme sürecini hızlandırmak ve eğitimcilerin emeklerinin karşılığını zamanında alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

Ödemelerin Yatırılma Süreci

ÖSYM, sınav görev ücretlerini belirlenen takvime göre yatırmaktadır. Genellikle sınav görevlileri, sınavdan sonraki ilk ayın sonuna kadar ücretlerini almaktadır. Bu süreç, bazen bankacılık işlemlerinin yoğunluğuna veya sınavın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

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