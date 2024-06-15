YKS TYT, AYT, YDT Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatacak? ÖSYM Sınav Parası Ne Zaman Yatar? ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

Her yıl gerçekleştirilen sınav organizasyonlarında görev alan binlerce öğretmenin, emeklerinin karşılığını zamanında ve tam olarak alması, onların motivasyonu açısından büyük bir önem taşır. ÖSYM, öğretmenlerin hak ettikleri ücretleri sorunsuz bir şekilde almalarını sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri titizlikle uygulamaktadır. Bu süreç, öğretmenlerin motivasyonunu yüksek tutarak, sınav organizasyonlarının daha verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmaktadır. Peki YKS TYT, AYT, YDT görevli ücretleri ne zaman yatacak?
YKS TYT, AYT, YDT ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Ne Zaman Yatar?
ÖSYM, sınav görevlilerine ödeme yapılmasına dair süreçleri oldukça düzenli bir şekilde işletiyor. Genel olarak, sınav görevi ücretlerinin sınav tarihinden sonra yaklaşık 1-2 ay içinde hesaplara yatırıldığı görülüyor. Özellikle YKS gibi büyük çaplı sınavlarda, öğretmenlerin görev aldıkları oturumların tamamlanmasının ardından ödemeler gerçekleştiriliyor.
2024 YKS Sınav Görevli Ücretleri
Bu yıl gerçekleştirilen YKS'de, yaklaşık 282 bin öğretmen, 112 bin 695 sınıf ve 6 bin 231 binada görev yaptı. ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre, TYT oturumu için gözetmenlere 878,12 TL, salon başkanlarına ise 990,30 TL ödeme yapıldı. AYT ve YDT oturumlarında görev alan öğretmenlerin ücretleri ise önümüzdeki günlerde hesaplarına aktarılacak.