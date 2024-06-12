Sınıf tekrarı hangi durumlarda yapılır? Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı 2024? Lisede sınıfta kalma şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.