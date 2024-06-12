SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Sınıf tekrarı hangi durumlarda yapılır? Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı 2024? Lisede sınıfta kalma şartları neler?

Eğitim öğretim yılı sona ererken birçok ortaokul öğrencisi ve velisi, özellikle zorlanılan derslerde sınıfta kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum, öğrencilerin akademik kariyerlerini doğrudan etkileyebilecek önemli bir konudur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma kriterleri ve bu süreçten nasıl başarıyla geçileceğine dair ayrıntılı bilgiler sunarak, öğrenci ve velilere rehberlik ediyoruz. Peki sınıf tekrarı hangi durumlarda yapılır? Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı 2024? Lisede sınıfta kalma şartları neler?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 08:10 Güncelleme 12 Haziran 2024, 08:10
Sınıf tekrarı hangi durumlarda yapılır? Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı 2024? Lisede sınıfta kalma şartları neler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

14 Haziran'da karne alacak öğrenciler, sınıfta kalma durumu hakkında merak içinde. "Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıf tekrarı olacak mı?" gibi sorular sıkça sorulmaya başladı. Özellikle bazı öğrenciler, istemeden devamsızlık sınırını aştıkları için sınıfta kalma korkusu yaşıyor. İşte sınıfta kalma ile ilgili tüm detaylar...

ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda doğrudan sınıfta kalma yok. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Öğretmenlerin ağırlıklı düşüncesi ise öğrencilerin sınıf geçmesi yönünde.

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu'ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

e-Okul sisteminde sorumluluk sınavlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri esas alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayarak beklemeli durumdaki 12'nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı halde okula devam etmeyen öğrencilerin, sorumluluk sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilecek.

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak.

Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 18 yıl sonra CHP’ye ziyaret! Karşılıklı Türk kahvesi içtiler! Özgür Özel’den özel hediye
EMEKLİ’YE 3’LÜ ZAM | 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! Maaş, ek ödeme ve promosyon... SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İHH
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce İspanya sonra İtalya’ya gidecek: Ana gündem Gazze
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti
Z kuşağı iş hayatında yeni trendler ortaya çıkardı! Firmalar 50 yaş üstü istihdama yöneldi
Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruz
Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Yıldız oyuncu da listeye eklendi şov başlıyor
Hamas ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara iletti: Yapıcı müzakerelere hazırız
18 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirve! İşte Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin şifresi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti
YKS’de yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?
Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk
Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme hemen gel
’Kaçırılan’ Fetullah Gülen’in izini sürdük! 45 km’lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim
SON DAKİKA