YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS üniversite sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM AİS sonuç ekranı!

YKS 2024 sonuçlarının açıklanma tarihi, sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise takvimde net bir şekilde belirtilmiş durumda.