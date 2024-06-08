YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS üniversite sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM AİS sonuç ekranı!

YKS 2024 sonuçlarının açıklanma tarihi, sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise takvimde net bir şekilde belirtilmiş durumda.
YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından merak ediliyor. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.