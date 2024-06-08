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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS üniversite sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM AİS sonuç ekranı!

YKS 2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, milyonlarca adayın heyecanla beklediği bir konu haline geldi. Üniversiteye giriş için kritik bir adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Ancak, adayların merakla beklediği soru şu: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 12:32 Güncelleme 08 Haziran 2024, 12:32
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS üniversite sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM AİS sonuç ekranı!

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YKS 2024 sonuçlarının açıklanma tarihi, sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise takvimde net bir şekilde belirtilmiş durumda.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından merak ediliyor. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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